HOME DEPOT - Ausbruch nach Zahlen?

Die Aktie von Home Depot läuft seit einigen Tagen seitwärts. Heute gab das Unternehmen vorbörslich Zahlen bekannt. Helfen diese bei einem Ausbruch aus der kleinen Range?

Die Zahlen lesen sich gut. Denn Home Depot hat mehr verdient und mehr umgesetzt als von Analysten erwartet wurde. Der Gewinn stieg von 3,18 USD je Aktie auf 3,92 USD, wobei Analysten einen Gewinn von 3,42 USD je Aktie erwartet hatten. Der Nettoumsatz liegt bei 36,82 Mrd. USD, was einer Steigerung von 9,8 % entspricht. Zudem liegt er 1,87 Mrd. USD über den Schätzungen.

Die Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Seit März 2009 läuft diese in einem Aufwärtstrendkanal ab, wobei es einen kurzen Rückfall aus diesem Kanal im März 2020 gab. Eine Tagesschlusskurs außerhalb des Kanals gab es nicht.

Seitdem zieht der Aktienkurs in mehreren Aufwärtswellen an. Die letzte größere Konsolidierung startete im Mai 2021 nach einem Allzeithoch bei 345,69 USD. Diese endete am 18. Juni mit einem Tief bei 304,72 USD.

Seitdem befindet sich die Aktie wieder in einer Rally. Am 21. Oktober durchbrach sie sogar die obere Begrenzung dieser Bewegung und kletterte anschließend auf 375,15 USD. Seit einigen Tagen läuft der Wert in einer Range zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 364,70 USD seitwärts und behauptet sich dabei über der alten oberen Trendbegrenzung.

Rally nicht ausgereizt

Gelingt der Aktie von Home Depot ein Ausbruch über 375,15 USD, dann könnte die Rally der letzten Wochen und Monaten direkt fortgesetzt werden. In diesem Fall könnte die Aktie in Richtung 418,32 USD - 422,07 USD oder sogar an die obere Begrenzung des Trendkanals seit 2009 bei aktuell 441,43 USD ansteigen. Sollte der Wert aber unter 364,70 USD abfallen, dann ergäbe sich ein Signal für eine Abwärtskonsolidierung. In diesem Fall müsste mit Abgaben gen 345,69 USD gerechnet werden. Damit würde die Aktie auf das alte Allzeithoch aus dem Mai 2021 zurücksetzen.

The Home Depot Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)