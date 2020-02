HOME DEPOT - Richtig stark

The Home Depot Inc. - WKN: 866953 - ISIN: US4370761029 - Kurs: 247,020 $ (NYSE)

Die Aktie von Home Depot befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung dauert inzwischen fast 30 Jahre an. Diese Bewegung wurde natürlich durch die eine oder andre größere und kleinere Korrektur unterbrochen. Am 29. Januar 2018 erreichte die Aktie ein Hoch bei 207,65 USD. Anschließend schon sich der Wert lange seitwärts, obwohl es den einen oder anderen Ausbruchsversuch über 207,65 USD gab. Erst im zweiten Halbjahr 2019 konnte sich der Wert über 207,65 USD etablieren.

Am 21. Oktober 2019 erreichte die Aktie ein Hoch bei 238,99 USD. Danach kam es zu einem deutlichen Rücksetzer, er aber inzwischen wieder völlig wettgemacht wurde. Am 10. Februar 2020 brach der Wert sogar über das Oktoberhoch aus. Seitdem legt er weiter zu. Von dem gestrigen Rückschlag an den Börsen ließ sich der Wert nicht beeindrucken. Er zog auf ein neues Allzeithoch bei 247,12 USD an.

Wo könnte man einsteigen?

Das Chartbild der Aktie von Home Depot macht einen klar bullischen Eindruck. Ein Zwischenziel liegt bei ca. 250,00 USD und ist quasi erreicht. Darüber hinaus ist bei 272,64 USD ein größeres Ziel zu finden. Ein Rückfall in Richtung 238,99 USD würde den Bullen sogar noch einmal Einstiegschancen bescheren. Sollte der Wert aber stabil darunter abfallen, dann würde eine Ausdehnung der Konsolidierung in Richtung 230 und 225 USD drohen.

