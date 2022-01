HomeToGo erwirbt AMIVAC von der SeLoger-Gruppe und erweitert seine Aktivitäten in Frankreich

Der führende Marktplatz für alternative Ferienunterkünfte vollendet die Akquisition des Geschäftsbereichs Ferienhausvermietung der SeLoger-Gruppe, bestehend aus den Marken amivac.com, vacances.com und vacances.seloger.com

HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der Online-Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, gab heute die Übernahme von AMIVAC, der Geschäftseinheit für Ferienvermietungen der SeLoger-Gruppe bekannt, welche die französischen Marken amivac.com, vacances.com und vacances.seloger.com betreibt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220102005004/de/

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo |

HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der Online-Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, gab heute die Übernahme von AMIVAC, der Geschäftseinheit für Ferienvermietungen der SeLoger-Gruppe bekannt, welche die französischen Marken amivac.com, vacances.com und vacances.seloger.com betreibt. (Foto: Business Wire)

Die erworbenen, von AMIVAC betriebenen Marken bieten für Hausbesitzer und professionelle Vermittlungsagenturen die Möglichkeit, über ein Subscription-Modell gelistet zu werden, was das Wachstum des Subscriptions & Services Bereichs von HomeToGo unterstützen wird. Der Verkauf steht im Einklang mit der Strategie der SeLoger-Gruppe, sich auf ihr Kerngeschäft, die Immobiliensuche, zu konzentrieren.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: “Wir freuen uns sehr, den Ferienhausvermietungs-Bereich der SeLoger-Gruppe in unser Portfolio aufzunehmen. Dies wird den Kunden und professionellen Agenturen von AMIVAC einen zusätzlichen Vorteil durch den Zugang zu den fortschrittlichen Technologielösungen von HomeToGo bieten und gleichzeitig unseren Kunden ein erweitertes Angebot an einzigartigen, hochwertigen Ferienunterkünften in Frankreich ermöglichen. Der Markt für Ferienhausvermietungen ist sowohl in Frankreich als auch international unglaublich fragmentiert, erlebt aber durch die Pandemie einen Rückenwind, der für Entwicklung und schnelles Wachstum sorgt. Beim Blick in die Zukunft wird klar, dass die Kombination aus der bereits hohen Markenbekanntheit von AMIVAC und unserer globalen Reichweite sowohl für unsere neu akquirierten Partner als auch für unser Geschäft eine unglaubliche Chance bietet.”

Caroline de Gantès, Landes-Geschäftsführerin der SeLoger-Gruppe: “Die Strategie der SeLoger-Gruppe ist es, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren: die Vereinfachung und Verbesserung bei der Immobiliensuche, um das Kauf-, Miet- und Verkaufserlebnis für alle in Frankreich zu verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass HomeToGo’s führende Stellung im Bereich für alternative Ferienunterkünfte mit der anhaltenden Konsolidierung des Marktes für Ferienhausvermietung in Frankreich und im Ausland attraktive neue Möglichkeiten für die Marken Amivac, SeLoger Vacances und Vacances.com bietet.”

Amivac.com, vacances.com und vacances.seloger.com werden auch weiterhin als eigenständige Marken agieren. Die Übernahme wurde im August 2021 unterzeichnet und am 1. Januar 2022 abgeschlossen.

Über die SeLoger-Gruppe

Seit fast 30 Jahren bringt die SeLoger-Gruppe über ihre 11 spezialisierten Online-Plattformen Innovationen in die Immobilienbranche in Frankreich.

Die SeLoger-Gruppe bietet eine modernes Nutzererlebnis bei der Immobiliensuche, die einen datengestützten, personalisierten Ansatz verwendet, um ihre Kunden besser zu unterstützen und den Kauf, Verkauf oder die Vermietung von Immobilien mit absoluter Sicherheit zu ermöglichen. Mit ihrer fortschrittlichen Plattformtechnologie ermöglicht es die SeLoger- Gruppe, eine vollständig anpassbare Immobilienauswahl in ganz Frankreich basierend auf den einzigartigen Auswahlkriterien jedes Kunden anzubieten.

Der größte Wert der SeLoger-Groupe resultiert aus ihrem talentierten Team von 800 Mitarbeitern mit Sitz in Paris, Frankreich.

Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden einfach zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt.

HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an alternativen Ferienunterkünften auflistet.

Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer als auch für die Partner Vorteile: Nutzer, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kunden erreichen und erhalten so eine großartige und hochwertige Nachfrage.

Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 23 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG".

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220102005004/de/

HomeToGo



Caroline Burns

press@hometogo.com



SeLoger-Gruppe



Sarah Kroichvili

sarah.kroichvili@groupeseloger.com