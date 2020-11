Hongkonger Demokratie Aktivist bekennt sich schuldig

Honkong (Reuters) - In Hongkong hat sich der führende Demokratie-Aktivist Joshua Wong schuldig bekannt, während der Protestbewegung gegen die Regierung im vergangenen Jahr eine nicht genehmigte Versammlung organisiert zu haben.

Bevor er den Gerichtssaal betrat, sagte Wong am Montag, er wäre nicht überrascht, wenn eine sofortige Inhaftierung folgen würde. "Aber ich bin überzeugt, dass weder vergitterte Fenster noch Wahlverbote oder andere willkürliche Mächte uns vom Aktivismus abhalten werden. Was wir jetzt tun, ist, der Welt den Wert der Freiheit zu erklären." Dem 23-Jährigen wird die Organisation einer verbotenen Kundgebung im Juni 2019 vorgeworfen. Wong muss bei einer Verurteilung mit einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen. Zudem ist er wegen eines Verstoßes gegen das Vermummungsverbot und der Teilnahme an nicht genehmigten Kundgebungen im Oktober 2019 und Juni 2020 angeklagt.

Wong war im vergangenen Jahr keine führende Figur bei den Protesten gewesen, aber sein anhaltender Aktivismus hatte den Zorn der chinesischen Regierung auf sich gezogen. Die Führung in Peking wirft ihm vor, eine Marionette ausländischer Kräfte zu sein. Bereits als 17-Jähriger wurde er 2014 zum Gesicht der damaligen Studentenproteste für mehr Demokratie.