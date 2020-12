Hongkonger Regierungskritiker Jimmy Lai muss wieder in Haft

Hongkong (Reuters) - Der regierungskritische Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai muss wieder in Haft.

Ein Berufungsgericht erklärte am Donnerstag, die Vorinstanz habe mit der Entscheidung, Lai freizulassen, möglicherweise einen Fehler gemacht. Der 73-Jährige war gegen Zahlung einer millionenschweren Kaution auf freien Fuß gekommen. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, angemietete Büroräume zum Teil zum Nutzen einer regierungskritischen Tageszeitung untervermietet zu haben.

Lai gilt als scharfer und prominenter Kritiker Chinas. Er war im August festgenommen worden, nur wenige Wochen nach Einführung des neuen, so genannten "Sicherheitsgesetzes" in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Ihm war damals eine Gefährdung der nationalen Sicherheit durch eine Zusammenarbeit mit ausländischen "Elementen" vorgeworfen worden. China hatte das Gesetz trotz scharfer internationaler Proteste verabschiedet. Laut Peking sollen damit Abspaltung, Subversion, Terrorismus und Einmischungen aus dem Ausland bekämpft werden. Als Höchststrafe drohen lebenslange Haft. Das Gesetz gilt als massivster Einschnitt in die Autonomie der ehemaligen britischen Kronkolonie, die ihr bei der Übergabe an China 1997 nach dem Prinzip "Ein Land - zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre zugesagt worden war. Viele westliche Staaten werfen China vor, Bürgerrechte in Hongkong auszuhöhlen und die Demokratie-Bewegung dort mundtot machen zu wollen.