CRISPRi-Innovationen bieten erweiterte experimentelle Optionen und Flexibilität für Forscher und erleichtern die Erforschung von Krankheiten und Medikamenten

Horizon Discovery, ein Unternehmen der PerkinElmer, Inc. (NYSE:PKI), gab heute bekannt, dass es sein Portfolio für Gen-Editierung und -Modulation um eine neue Familie von Reagenzien zur CRISPR-Modulation für die CRISPR Interference (CRISPRi) erweitert. CRISPRi ermöglicht es Wissenschaftlern, die biologischen Wege, Prozesse und Pathologien von Krankheiten besser zu verstehen, indem sie Gene auf der Transkriptionsebene unterdrücken, was letztlich zu neuen therapeutischen Ansätzen führt.

Die neuen Reagenzien umfassen die ersten kommerziell erhältlichen synthetischen Single Guide RNAs für die CRISPRi sowie einen zum Patent angemeldeten dCas9-SALL1-SDS3-Repressor, der in den Formaten mRNA und lentiviral verfügbar ist. Mit diesen neuen Technologien erhalten Forscher die Flexibilität, Gene in fast allen Zelllinien über eine beliebige Zeitspanne und in jedem Maßstab, von der Ablesung einzelner Gene bis hin zu Hochdurchsatzstudien, zu unterdrücken.

Der neuartige dCas9-SALL1-SDS3-Repressor wurde nach umfangreichen Forschungen entwickelt und zeigte im Vergleich zu CRISPRi-Produkten der aktuellen Generation eine robustere und konsistentere Genmodulation über einen längeren Zeitraum.

Alan Fletcher, SVP Life Sciences bei PerkinElmer, erklärt: „CRISPRi ist ein Gen-Knockdown, kein Knockout. Es handelt sich um eine CRISPR ohne den Schnitt, womit sich ein zeitlich begrenzter und nuancierter Ansatz bietet – ideal für Forscher, die zelluläre Effekte von niedermolekularen Medikamenten nachahmen oder multiplexe Genabfragen durchführen wollen. Mit diesen neuen Reagenzien, die wir zusätzlich zu unseren bestehenden CRISPR-Optionen anbieten, sind wir bestens gerüstet, um Forschern in den kommenden Jahren zu noch mehr aufregenden Durchbrüchen zu verhelfen.“

Die Dharmacon-Technologie von Horizon Discovery mit ihren patentierten siRNA-Tools ist seit mehr als 20 Jahren Marktführer im Bereich der Genmodulation. Seit der Entdeckung der Tools für das CRISPR-Gene-Editing ist Horizon führend im Angebot von Guide- und Nuklease-Produkten, die ein präzises DIY-CRISPR-Knockout und Knock-in ermöglichen, sowie im Bereich der kundenspezifischen Screening- und Zelllinien-Produktionsdienstleistungen. CRISPRmod CRISPRi setzt mit der Entwicklung neuartiger CRISPR-basierter Reagenzien zur transkriptionellen Genmodulation die Tradition der Innovation fort. Portfolio-übergreifend hilft Horizon Forschern, grundlegende biologische Fragen zu beantworten, die zu therapeutischen Fortschritten führen.

Weitere Informationen zur CRISPRi-Technologie von Horizon Discovery erhalten Sie unter: https://horizondiscovery.com/en/applications/crisprmod/crispri.

Über PerkinElmer

PerkinElmer versetzt Wissenschaftler, Forscher und Mediziner in die Lage, ihre wichtigsten Herausforderungen in Wissenschaft und Gesundheitswesen zu meistern. Mit unserem Schwerpunkt auf Innovationen für eine gesündere Welt bieten wir einzigartige Lösungen für die Bereiche Diagnostik, Biowissenschaften, Lebensmittel und Anwendungsmärkte. Wir arbeiten strategisch mit Kunden zusammen, um zeitnah präzisere Einblicke zu ermöglichen, die auf fundierten Marktkenntnissen und technischem Fachwissen aufbauen. Unser engagiertes Team von rund 14.000 Mitarbeitern weltweit arbeitet mit Leidenschaft daran, Kunden dabei zu unterstützen, die Gesundheit von Familien zu stärken sowie die Lebensqualität zu erhöhen und das Wohlbefinden und die Langlebigkeit der Menschen weltweit zu erhalten. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 3,8 Milliarden US-Dollar, bedient Kunden in 190 Ländern und ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer 1-877-PKI-NYSE oder auf der Website des Unternehmens https://www.perkinelmer.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210329005778/de/

Medien:



Jennifer McNeil

jennifer.mcneil@perkinelmer.com



+1 508.380.2902