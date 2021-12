Hormel Foods: +13 % seit meinen Käufen – mit Inflation & Dividendenwachstum erst der Anfang

Die Aktie von Hormel Foods hat in meinem Depot bisher eine bemerkenswerte Performance erzielt. Derzeit blicke ich auf ein Plus von 13 %. Natürlich ist das nicht die Welt. Dafür, dass ich jedoch erst im zweiten Halbjahr angefangen habe, diese Aktienposition auf- und auszubauen, bin ich wirklich zufrieden.

Allerdings bin ich überzeugt: Die Aktie von Hormel Foods kann mittel- bis langfristig noch mehr. Inflation, Dividendenwachstum, operatives Wachstum und die defensive Dividendenqualität sprechen eine starke Sprache oder bilden eine starke Marktlage im Moment. Das könnte die Basis für solide, zeitlose Renditen über die kommenden Jahre sein.

Hormel Foods: Inflation & Wachstum als Katalysatoren

Die Aktie von Hormel Foods ist ohne jeden Zweifel alles andere als preiswert. Wenn wir den aktuellen Aktienkurs von 47,90 US-Dollar (15.12.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen) betrachten, erkennen wir eine Dividendenrendite von momentan knapp 2,1 %. Sowie auf Basis eines 2021er-Ergebnisses je Aktie von 1,66 US-Dollar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von fast 28,9. Das ist natürlich nicht günstig. Aber: Womöglich nur eine Momentaufnahme.

Das Management von Hormel Foods plant für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Ergebnis je Aktie von mindestens 1,87 US-Dollar, wodurch sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 25,6 verbilligen würde. Gemessen an 2,03 US-Dollar läge dieser Wert sogar bei lediglich 23,6. Ohne Zweifel zwei deutlich günstigere Kennzahlen. Auch die derzeitige Dividende wäre mit einem Ausschüttungsverhältnis zwischen 55,6 % und 51,2 % definitiv bedeutend nachhaltiger. Das Gesamtrenditepotenzial könnte entsprechend zunehmen.

Auch das Dividendenwachstum ist ein möglicher Katalysator für Hormel Foods. Zuletzt kletterte die Dividende von 0,245 US-Dollar auf die besagten 0,26 US-Dollar. Das entspricht einem Dividendenwachstum von immerhin 6,1 % im Jahresvergleich. Ein Wert, der grundsätzlich geeignet sein könnte, um die derzeitige Inflation mit Blick auf das Wachstum zu schlagen.

Apropos Inflation: Auch hier dürfte Hormel Foods dem etwas zu entgegnen haben. Immerhin besitzt das Unternehmen mit starken Marken wie SPAM eine solide Preissetzungsmacht. Das Portfolio besteht unter anderem aus 40 Top-Marken in den USA, die in ihren Produktkategorien mindestens zweitplatziert, häufig sogar erstplatziert sind. Das könnte ebenfalls eine Basis sein, bei der Preiserhöhungen einfacher zu rechtfertigen sind.

Value-Wechsel wegen Inflationssorgen? Eine Top-Wahl!

Hormel Foods kommt, wie gesagt, in meinem Depot bislang auf ein Plus von 13 %. Ich glaube jedoch, dass das erst ein kleiner Vorgeschmack der Möglichkeiten sein könnte. Vor allem, wenn wir ein Marktumfeld mit Inflation erhalten, könnte die Aktie ihre Stärke ausspielen und einen solideren Ausgleich schaffen.

Deshalb bin ich von der defensiven Qualität der Aktie überzeugt. Die, übrigens, inzwischen auch ein Dividendenkönig ist. Mit dem Dividendenwachstum und den Aussichten auf ein operatives Wachstum ist die Ausgangslage gewiss alles andere als uninteressant.

Der Artikel Hormel Foods: +13 % seit meinen Käufen - mit Inflation & Dividendenwachstum erst der Anfang ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Vincent besitzt Aktien von Hormel Foods. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images