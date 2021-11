Hormel Foods erhöht die Dividende das 56. Jahr in Folge

Der amerikanische Lebensmittelkonzern Hormel Foods Corporation (ISIN: US4404521001, NYSE: HRL) steigert seine Quartalsdividende um sechs Prozent auf 26 US-Cents je Aktie. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Februar 2022 (Record day: 18. Januar 2022). Während der letzten 56 Jahre wurde die Dividendenzahlung jedes Jahr erhöht.

Damit zählt Hormel Foods zu den Dividendenaristokraten, die seit mindestens 25 Jahren ihre Ausschüttung jedes Jahr anheben. Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtauszahlung bei 1,04 US-Dollar (zuvor: 0,98 US-Dollar). Beim aktuellen Börsenkurs von 43,02 US-Dollar (Stand: 22. November 2022) beträgt die Dividendenrendite somit 2,42 Prozent. Insgesamt zahlt der Nahrungsmittelhersteller aus Austin im US-Bundesstaat Minnesota damit bereits die 374. Quartalsdividende in Folge. Seit dem Börsengang im Jahr 1928 schüttet das Unternehmen eine Dividende aus.

Hormel Foods ist bekannt als Produzent von Frühstücksfleisch der Marke Spam. Der Konzern wurde 1891 von George A. Hormel, einem Sohn deutscher Immigranten, gegründet. Zu den weiteren Produkten zählen Applegate, Jennie-O oder auch Skippy. In den ersten 9 Monaten des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete Hormel Foods einen Umsatz von 7,93 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,19 Mrd. US-Dollar), wie am 2. September 2021 berichtet wurde. Der Ertrag (GAAP) lag bei 627,39 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 673,83 Mio. US-Dollar). Die Zahlen für das vierte Quartal werden am 9. Dezember präsentiert.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2021 an der Wall Street mit 7,70 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 23,13 Mrd. US-Dollar (Stand: 22. November 2021).

Redaktion MyDividends.de