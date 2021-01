HORNBACH BAUMARKT - Auf dieses Fundament kann man bauen

HORNBACH Baumarkt AG - WKN: 608440 - ISIN: DE0006084403 - Kurs: 34,700 € (XETRA)

Angesichts der Kursperformance der Aktie von Hornbach Baumarkt in den Monaten März bis September 2020 hätte man meinen können, es handele sich um einen Technologietitel aus den USA. Ohne Pause schoss der Wert am Stück um 280 % nach oben und markierte ein neues Allzeithoch. Wer nicht einfach auf den Zug aufsprang, kam mit Blick auf gute Chance-Risiko-Verhältnisse nicht mehr in einen Trade. Aktuell sieht es aber anders aus.

Denn wie der Monatschart zeigt, hat der Titel in den vergangenen Monaten deutlich korrigiert und stabilisiert sich seit einiger Zeit am Ausbruchslevel bei 33,30 EUR. Dieses Kursniveau könnte die Aktie nutzen, um die nächste Aufwärtsbewegung einzuleiten.

Hornbach-Baumarkt-Aktie (Monatschart)

Der Tageschart zeigt die Stabilisierung im Kurs noch deutlicher. 33,30 EUR dienen als Support, darunter der EMA200 bei aktuell knapp 32,60 EUR. Mit Stopps im Bereich von 32,00 EUR ergeben sich somit exzellente Chance-Risiko-Verhältnisse. Im Idealfall nimmt die Aktie die übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder auf und erreicht Ziele bei 40,70 und 46,70 EUR. Unter dem EMA200 wird dagegen eine zeitliche wie preisliche Ausdehnung der Korrektur wahrscheinlich.

Mit Blick auf die Fundamentals rechnen Analysten nach dem sehr guten Jahr 2020 nicht damit, dass Hornbach Baumarkt das Ergebnis in diesem Jahr wiederholen kann. Zumal die Baumärkte aktuell ja alle geschlossen sind und nur "Click-and-Collect", erlaubt ist. Erwartet wird ein Gewinn je Aktie von 4,26 EUR. Mit KGVs von 8 zählt die Hornbach-Aktie aber zu den günstigsten Vertretern am deutschen Aktienmarkt. Fundamental ist ist der Wert somit hervorragend abgesichert.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 5,05 5,09 5,32 Ergebnis je Aktie in EUR 4,82 4,26 4,47 KGV 7 8 8 Dividende je Aktie in EUR 0,90 0,90 0,90 Dividendenrendite 0,70 % 2,59 % 2,59 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)