Hornbach Baumarkt lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die Hornbach Baumarkt AG (ISIN: DE0006084403) wird an diesem Mittwoch ihre virtuelle Hauptversammlung durchführen. Hornbach will für das zurückliegende Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro an die Aktionäre ausschütten. Beim derzeitigen Kursniveau von 38,15 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,36 Prozent. Im Vorjahr wurden 0,68 Euro bezahlt. Hornbach schüttet seit dem Börsengang 1987 eine Dividende aus.

Der Konzernumsatz der Hornbach Baumarkt AG stieg im ersten Quartal 2021/22 (1. März bis 31. Mai 2021) um 5,6 Prozent auf 1,58 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,49 Mrd. Euro), wie am 25. Juni berichtet wurde. Flächen- und währungskursbereinigt legten die Umsätze konzernweit um 4,3 Prozent zu. Das Betriebsergebnis (EBIT) sank um 3,9 Prozent auf 153,8 Mio. Euro. Der Periodenüberschuss fiel um 4,6 Prozent auf 104,8 Mio. Euro. Die Umsätze sollen im Gesamtjahr 2021/22 in einer Bandbreite von etwa 1 bis 5 Prozent wachsen (Geschäftsjahr 2020/21: 5,12 Mrd. Euro), wie bei Vorlage der Quartalsergebnisse weiter berichtet wurde.

Die Muttergesellschaft der Hornbach-Gruppe ist die Hornbach Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405). Die größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die Hornbach Baumarkt AG als Betreiber von Bau- und Gartenmärkten im In- und Ausland. Zum 31. Mai 2021 wurden unverändert 163 Bau- und Gartenmärkte sowie Onlineshops in neun europäischen Ländern betrieben. Zum Stichtag 31. Mai 2021 waren in der Hornbach Baumarkt AG europaweit 23.085 (28. Februar 2021: 22.136) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

