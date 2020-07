Hornbach Holding lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die Hornbach Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405) wird an diesem Freitag ihre virtuelle Hauptversammlung durchführen. Hornbach will für das zurückliegende Geschäftsjahr eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende in Höhe von 1,50 Euro an die Aktionäre ausschütten. Beim derzeitigen Kursniveau von 74,30 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 2,02 Prozent. Hornbach schüttet seit dem Börsengang 1987 eine Dividende aus.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 2020/21 (1. März bis 31. Mai 2020) um 17,8 Prozent auf 1,58 Mrd. Euro, wie bereits am 26. Juni berichtet wurde. Im größten operativen Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG (DIY-Einzelhandel) wuchsen die Umsätze um 18,4 Prozent auf 1,49 Mrd. Euro. Das um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigte EBIT erhöhte sich um 78,4 Prozent auf 172,8 Mio. Euro. Das Ergebnis je Holding-Aktie lag nach drei Monaten bei 6,06 Euro (Vorjahr 3,15 Euro). Die Umsatz- und Ertragsprognose für das Gesamtjahr bleibt aufgrund der weiterhin bestehenden Risiken zunächst unverändert.

Hornbach verweist auf die weiterhin erheblichen und schwer abschätzbaren konjunkturellen Risiken durch die Coronakrise sowie auf das Risiko einer neuerlichen Infektionswelle insbesondere in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2020/21. Insoweit wird aktuell an der bisherigen Einschätzung festgehalten, dass die Konzernumsätze im gesamten Geschäftsjahr 2020/21 in etwa das Niveau des Geschäftsjahres 2019/20 (4,7 Mrd. Euro) erreichen werden und das bereinigte Konzernbetriebsergebnis (EBIT) leicht unter dem Vorjahreswert (227,0 Mio. Euro) liegen wird.

Die Hornbach Holding AG & Co. KGaA ist die Muttergesellschaft der Hornbach-Gruppe. Die größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die Hornbach Baumarkt AG als Betreiber von Bau- und Gartenmärkten im In- und Ausland. Es werden 160 Bau- und Gartenmärkte in neun europäischen Ländern betrieben.

Redaktion MyDividends.de