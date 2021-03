Hornbach profitiert in der Pandemie vom Heimwerkerboom

Düsseldorf (Reuters) - Der Heimwerker-Boom in der Corona-Pandemie lässt bei der Baumarktkette Hornbach die Kassen klingeln.

"Der Bedarf an Renovierungen und Reparaturen ist spürbar gestiegen", sagte Konzernchef Erich Harsch am Dienstag. Der staatlich verordnete Rückzug in die eigenen vier Wände und vermehrtes Homeoffice hätten das Verbraucherverhalten nachhaltig verändert und die Nachfrage angekurbelt. Die Kontaktbeschränkungen und Ladenschließungen hätten zudem das Online-Geschäft vorangetrieben.

So habe die Hornbach-Gruppe, zu der neben den Baumärkten auch Immobilienaktivitäten gehören, im Ende Februar abgelaufenen Bilanzjahr 2020/21 einen Wachstumssprung verbucht. Nach ersten Berechnungen stieg der Umsatz um 15,4 Prozent auf rund 5,5 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) schnellte um 40 Prozent nach oben auf 325 Millionen Euro. Im Teilkonzern Hornbach Baumarkt stieg das Ebit mit einem Plus von 50 Prozent auf 280 Millionen Euro noch stärker. Weitere Details und ein Ausblick auf das laufende Bilanzjahr will der Vorstand am 27. Mai veröffentlichen.