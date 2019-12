HORNBACH - Rallyziele erreicht! Wie geht es weiter?

Hornbach Holding AG&Co.KGaA - WKN: 608340 - ISIN: DE0006083405 - Kurs: 65,600 € (XETRA)

Genau rechtzeitig zum Rallystart wurde an dieser Stelle das Aufwärtspotenzial beim Flaggenbruch in der Analyse HORNBACH - Hier ist Geduld gefragt thematisiert. Zwei Tage später folgte der Ausbruch und die Rally bis an die genannten Ziele bei 61,90 und 64,50 - 66,00 EUR. Das bevorzugte Szenario ist perfekt aufgegangen. Im kurzfristigen Bild ist die Situation nach der steilen Rally leicht überkauft zu werten. Das langfristige Bild ist hier uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Die Aktie konnte mit dem Anstieg der letzten Monate entscheidende Impulse setzen.

Kurzfristig Gewinne mitnehmen - Langfristig laufen lassen

Der Blick auf den Monatschart offenbart den "Befreiungsschlag": Die Aktie kehrt zurück über die Tiefs der letzten Jahre und über die gleitenden Durchschnittslinien. Das eröffnet neue Horizonte. Im Chart wäre eine sehr bullische Verlaufsvariante für die kommenden Jahre eingezeichnet.

In den kommenden Tagen und Wochen könnte es zu einer Abschwächung der Aufwärtsdynamik kommen, was dann auch zu Kursrücksetzern führen kann. Kurzfristige Trader könnten jetzt also Gewinne mitnehmen. Letztlich sollte es aber weiter aufwärts gehen. Die Ziele auf mittel- bis langfristige Sicht liegen bei rund 72 - 74 und später an den Hochs aus 2015 und 2017 bei 82,38 - 83,21 EUR.

Korrekturen sollten idealerweise auf hohem Niveau ablaufen. Das am 11. Dezember gerissene Gap sollte im Idealfall offen bleiben, was als Maximalziel einer Korrektur rund 60 EUR bedeuten würde. Darunter findet die Aktie im Bereich bei 56 - 57 EUR gute Unterstützungen.

