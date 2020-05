Hornbach will eine konstante Dividende ausschütten

Die Hornbach Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405) plant für das zurückliegende Geschäftsjahr eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende in Höhe von 1,50 Euro, wie am Donnerstag bei Vorlage der Zahlen des Geschäftsjahres 2019/20 berichtet wurde.

Beim derzeitigen Kursniveau von 60,50 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 2,48 Prozent. Hornbach schüttet seit dem Börsengang 1987 eine Dividende aus. Im Geschäftsjahr 2019/20 stieg der Nettoumsatz der Hornbach-Gruppe um 8,4 Prozent auf 4,73 Mrd. Euro. Der größte operative Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG erhöhte die Umsätze um 8,1 Prozent auf 4,43 Mrd. Euro sowie flächen- und währungskursbereinigt um 7,7 Prozent. Der Konzernjahresüberschuss stieg um 64,1 Prozent auf 123,3 Mio. Euro. Dies ergibt ein Ergebnis je Aktie von 6,56 Euro (Vorjahr: 4,08 Euro). Wie bereits angekündigt, sei davon auszugehen, dass sowohl der Konzernumsatz als auch das bereinigte Konzernbetriebsergebnis (EBIT) im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 erheblich über den Vorjahreswerten liegen werden. Allerdings sieht Hornbach für die restlichen neun Monate des Geschäftsjahres 2020/21 wegen der schwer abschätzbaren Auswirkungen der Coronakrise erhebliche konjunkturelle Risiken. Dies wird sich voraussichtlich im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres negativ auf die Umsatz- und Ertragsentwicklung der Hornbach-Gruppe auswirken. Der drittgrößte Baumarktbetreiber Deutschlands rechnet für das laufende Jahr (1. März 2020 bis 28. Februar 2021) mit einem Konzernumsatz auf Vorjahreshöhe (4,7 Mrd. Euro) und einem bereinigten EBIT leicht unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2019/20 (227,0 Mio. Euro). Die Hornbach Holding AG & Co. KGaA ist die Muttergesellschaft der Hornbach-Gruppe. Die größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die Hornbach Baumarkt AG als Betreiber von Bau- und Gartenmärkten im In- und Ausland. Es werden 160 Bau- und Gartenmärkte in neun europäischen Ländern betrieben. Redaktion MyDividends.de