Hotelbetreiber Accor streicht die Dividende

Der französische Hotelbetreiber Accor (ISIN: FR0000120404) wird keine Dividende an die Aktionäre ausschütten. Durch diese Maßnahme sollen 280 Mio. Euro eingespart werden. Ein Viertel der eingesparten Summe soll in einen Fonds gehen, der Angestellte unterstützt, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Drei Viertel der 310.0000 Mitarbeiter von Europas größter Hotelkette seien von Personalmaßnahmen betroffen, wie der Konzern mitteilte. Über die Hälfte der 5.000 Hotels von Accor seien bereits geschlossen und diese Anzahl wird in den kommenden Wochen auf über Zweidrittel der Hotels ansteigen, wie Accor-Chef Sébastien Bazin erläutert.

Accor verfüge über eine starke Bilanz, wie der Konzern weiter berichtet. So habe Accor 2,5 Mrd. Euro an Liquidität. Accor wurde 1967 von Paul Dubrule und Gérard Pélisson gegründet. Das Unternehmen zählt zu den größten Hotelketten weltweit. Zu den Marken gehören u. a. Sofitel, Raffles, 25h, Ibis, Mercure, Novotel oder auch Pullman. Zum Konzern gehören 5.000 Hotels. Es werden rund 310.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de