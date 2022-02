Hotelkette IHG nimmt Dividendenzahlung wieder auf

Die britische Hotelkette InterContinental Hotels Group (ISIN: GB00BHJYC057) wird eine Zwischendividende in Höhe von 85,9 US-Cents (ca. 0,76 Euro) an die Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 17. Mai 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 31. März 2022. Beim derzeitigen Aktienkurs von 60,20 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,26 Prozent.

Im März 2020 wurde die Zahlung einer Dividende ausgesetzt, nachdem zuvor letztmals im Oktober 2019 eine Dividende ausgeschüttet wurden.

Die InterContinental Hotels Group (IHG) konnte den Umsatz im Jahr 2021 (31. Dezember) um 21 Prozent auf 2,91 Mrd. US-Dollar steigern, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Der operative Gewinn betrug 494 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 153 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Der Gewinn auf bereinigter Basis lag bei 269 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 57 Mio. US-Dollar). Die Verschuldung liegt bei 1,88 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,53 Mrd. US-Dollar).

Unter der IHG operieren Hotelmarken wie InterContinental, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Staybridge Suites oder auch Candlewood Suites. Es werden über 5.990 Hotels betrieben sowie über 350.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de