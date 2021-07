Hotels und Gaststätten mit Umsatzplus nach Corona-Lockerungen

Berlin (Reuters) - Erste Öffnungsschritte wegen der abebbenden dritten Corona-Welle haben im Mai für einen deutlichen Umsatzanstieg im deutschen Gastgewerbe gesorgt.

Gaststätten, Restaurants, Caterer, Hotels und andere Beherbergungsbetriebe nahmen preisbereinigt 13,7 Prozent mehr ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das war das kräftigste Wachstum seit zehn Monaten. Ermöglicht wurde es, weil etwa Restaurants und Gaststätten Mitte des Monats wieder öffnen durften, was je nach Inzidenz regional unterschiedlich umgesetzt wurde. Allerdings lag der Umsatz noch 64,5 Prozent unter dem Niveau von Februar 2020 - dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland.

Hotels und sonstige Beherbergungsbetriebe verzeichneten im Mai überdurchschnittlich hohe Umsatzzuwächse von 26,3 Prozent. Auch die Gastronomie legte zu: Der Umsatz kletterte um 12,5 Prozent. Innerhalb der Gastronomie stieg der Umsatz der Caterer um 2,1 Prozent zum Vormonat.

"Nach insgesamt neun Monaten Lockdown erholen sich die Betriebe nur langsam von den verheerenden Folgen der Pandemie", sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Guido Zöllick, kürzlich. Einer Verbandsumfrage zufolge rechnen die Unternehmer damit, dass erst in zwölf Monaten wieder Normalbetrieb wie vor der Krise herrschen werde.