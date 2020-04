Hotels vor Corona-Krise noch mit deutlichem Übernachtungsplus

WIESBADEN (dpa-AFX) - Vor der Corona-Krise konnten die Hotels in Deutschland noch ein deutliches Gästeplus verbuchen. Im Februar stieg die Zahl der Übernachtungen auf 30,0 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Vor allem der zusätzliche Februar-Tag im Schaltjahr und die reiseintensive Karnevalszeit sorgten für einen Zuwachs von 7,7 Prozent. Dabei stieg die Zahl der Übernachtungen inländischer Gäste mit 9,0 Prozent deutlich stärker als die der Ausländer, die nur um 2,6 Prozent zulegten.

Die Besucher- und Übernachtungszahlen im deutschen Beherbergungsgewerbe wuchsen im wirtschaftlichen Daueraufschwung seit Jahren. 2019 hatte es den zehnten Übernachtungsrekord in Folge gegeben./ceb/DP/stk