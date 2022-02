HR-Tech-Unternehmen Phenom aus den USA übernimmt Berliner Software-Innovator Tandemploy

Phenom erweitert seine europäische Präsenz um den Standort Berlin





Das HR-Tech-Unternehmen verfügt damit über zwei Niederlassungen in Deutschland





Sämtliche Mitarbeitende sowie die mit Dutzenden von Preisen ausgezeichneten Co-Gründerinnen Tandemploys wechseln zu Phenom



Phenom gab heute die Übernahme von Tandemploy bekannt, einem in Berlin ansässigen Software-Unternehmen, das digitale Talentmarktplätze für Unternehmen entwickelt und diese mitarbeiterzentriert bei ihrer digitalen Transformation unterstützt. Die Übernahme erweitert die Möglichkeiten der KI-gestützten Talent Experience Management (TXM)-Plattform von Phenom und die Präsenz des Unternehmens in Europa.

Tandemploys Plattform stärkt Phenoms Talent Experience Management Platform

Der clevere SaaS Matching-Algorithmus des Unternehmens Tandemploy, das 2013 von Anna Kaiser und Jana Tepe gegründet wurde, analysiert fähigkeitsbasierte Daten und vernetzt darauf basierend Mitarbeitende für eine Vielzahl an kollaborativen Arbeits- und Lernmöglichkeiten. Einige der größten europäischen Unternehmen und DAX-Konzerne nutzen die Plattform von Tandemploy, um ihre Talenten zu fördern und ihre interne Vernetzung voranzutreiben. Die Stärkung von Unternehmen von innen heraus, der Fokus auf die vorhandenen Potentiale der Mitarbeitenden sowie deren gezielte Verknüpfung und Weiterentwicklung mit Hilfe passgenauer User Journeys ergänzen und erweitern die Talent Experience Management Plattform von Phenom perfekt.

Phenom erobert europäischen Markt

Mit der Übernahme eröffnet Phenom bereits die zweite Niederlassung in Deutschland. Im vergangenen Jahr ging schon die Firma Talentcube aus München an Phenom über. Damit ergänzt das U.S. Unternehmen die bereits bestehenden europäischen Standorte in Großbritannien, Irland, den Niederlanden, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und der Schweiz, um für die Kundschaft vor Ort präsent zu sein.

"Tandemploy verfolgt mit Leidenschaft das Ziel, die Arbeit von Menschen kollaborativer, produktiver und freudvoller zu gestalten ", sagte Mahe Bayireddi, CO-Gründer und CEO von Phenom. "Ihre Vorreiterrolle in Deutschland, ihre bemerkenswerte Technologie und ihre viel beachtete Unternehmenskultur passen perfekt zu Phenom und werden unser Wachstum im Wirtschaftsraum EMEA rasch beschleunigen. Wir freuen uns sehr, dass sie sich entschieden haben, sich uns anzuschließen, um gemeinsam die Branche weiter zu transformieren.”

Gründerinnen-Duo und alle Mitarbeitenden werden von Phenom übernommen

Alle Mitarbeitenden des Tandemploy-Teams werden zu Phenom wechseln, einschließlich der Gründerinnen und Co-CEOs Anna Kaiser und Jana Tepe. Sie haben fast ein Jahrzehnt die Kultur und ihr Produkt geformt und den Status Quo dabei immer wieder in Frage gestellt. Auf ihrem Weg von Unternehmerinnen zu einflussreichen Vordenkerinnen wurden Kaiser und Tepe mit Dutzenden von Preisen ausgezeichnet, darunter BBC 30 Under 30, LinkedIn Top Voices und 25 Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionieren.

"Der Zusammenschluss ermöglicht es Tandemploy, die Arbeitswelt auf globaler Ebene mitzugestalten und dabei die enorme Reichweite und Funktionalität der Talent Experience Plattform von Phenom zu nutzen", so Anna Kaiser.

"Wir teilen Phenoms Vision, einer Milliarde Menschen zu helfen, den richtigen Job zu finden, aus voller Überzeugung. Gemeinsam können wir Großes bewirken auf dem Weg zu einer menschlicheren, erfüllenderen und produktiveren Arbeitswelt", ergänzt Jana Tepe.

Über Phenom

Phenom ist ein globales HR-Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, einer Milliarde Menschen zu helfen, den richtigen Job zu finden. Mit seiner Expertise in der Entwicklung KI-gestützter, skalierbarer Lösungen stellt Phenom Unternehmen seine Talent Experience Management-Plattform (TXM) zur Verfügung. Diese hilft den Unternehmen, Bewerber:innen und Mitarbeiter:innen, den richtigen Job zu finden, Recruiter:innen die richtigen Talente zu identifizieren und zu engagieren und Manager:innen bei der Optimierung von Personalstrategien, -prozessen und -ausgaben zu unterstützen.

Phenom gehört zu den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in der Deloitte Technology Fast 500-Liste für das Jahr 2020 und gewann einen regionalen Timmy Award für die Einführung und Optimierung von Help One Billion.com.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Großraum Philadelphia und unterhält außerdem Niederlassungen in Indien, Israel, den Niederlanden, in Deutschland und dem Vereinigten Königreich.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.phenom.com. Bleiben Sie mit Phenom auf LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube und Instagram in Verbindung.

Auf Anfrage sind Interview-Termine mit Mahe Bayireddi (CEO und Mitgründer) sowie Thomas Gertner (General Manager Zentraleuropa) möglich.

