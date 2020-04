HSBC belässt Easyjet auf 'Buy' - Ziel 700 Pence

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Easyjet nach zwei Maßnahmen zur Refinanzierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Mit diesen Schritten dürfte der Billigflieger für das laufende Geschäftsjahr eine positive Brutto-Cash-Position ausweisen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinzu kämen die Werte des Bestands an Flugzeugen./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 21:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

