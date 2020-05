HSBC belässt Lufthansa auf 'Reduce' - Ziel 5 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Reduce" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Angemessene Bewertungsmaßstäbe für die europäischen Fluggesellschaften in der aktuellen Corona-Krise zu finden, sei sehr schwer, schrieb Analyst Christian Korth in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Seine Kriterien berücksichtigten auch die maximal erwartete Nettoverschuldung für das Ende des Geschäftsjahres und die künftig wieder normalisierten Gewinnentwicklung./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 15:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

