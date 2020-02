HSBC belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 185 Pence

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Pence belassen. Mögliche Anbieterrestriktionen beim Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland könnten sich negativ auswirken auf deutsche Telekomkonzerne, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auf Ausrüstung außereuropäischer Konzerne griffen bereits alle Betreiber zurück, Vodafone und Telefonica Deutschland hätten hier einen besonders hohen Anteil./ajx/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.