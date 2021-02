HSBC besetzt Top-Posten neu - Details zu neuer Strategie erwartet

London (Reuters) - Einen Tag vor der Vorstellung ihrer neuen Strategie hat Europas größte Bank HSBC zahlreiche Top-Managementposten neu besetzt.

Zum Europa-Chef ernannte das Institut Colin Bell, der als Chief Compliance Officer für die Einhaltung von Gesetzen und Regeln im Konzern verantwortlich ist, wie HSBC am Montag mitteilte. Neuer Leiter des Amerika-Geschäfts werde Michael Roberts. Für den Nahen Osten, Nordafrika und die Türkei sei künftig Stephen Moss zuständig. Speziell die Besetzung dieses Postens in Dubai deutet darauf hin, dass die in Großbritannien und Asien engagierte Bank künftig mehr Augenmerk auf den Nahen Osten legt.

Vorstandschef Noel Quinn will am Dienstag neue Pläne zum Umbau der Bank vorstellen. Bereits vor rund einem Jahr hatte er die Verkleinerung des Investmentbankings angekündigt. Außerdem wollte er die Regionen USA und Europa anders aufstellen und bis 2023 rund 35.000 Jobs streichen. Nun warten Anleger auf weitere Details - und womöglich weitere Stellenstreichungen. HSBC beschäftigt weltweit rund 235.000 Mitarbeiter.

Auch andere Banken streichen massiv Arbeitsplätze, weil sie angesichts seit Jahren niedriger Zinsen zu harten Sparmaßnahmen gezwungen sind. So baut die Deutsche Bank weltweit 18.000 Jobs ab. Die Commerzbank>CBKG.DE> streicht konzernweit 10.000 Stellen, in Deutschland ist jeder dritte Arbeitsplatz betroffen.

HSBC will am Dienstag auch die Ergebnisse des vergangenen Jahres vorlegen. Bereits im dritten Quartal hat das Institut die Belastungen der Corona-Krise zu spüren bekommen. Analysten erwarten einen Einbruch des Vorsteuergewinns um 38 Prozent auf 8,3 Milliarden Dollar.