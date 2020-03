HSBC hebt Aena auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Aena nach dem Kurseinbruch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 145 auf 140 Euro gesenkt. Er habe seine Schätzungen für die europäischen Flughafenbetreiber an die Annahme angepasst, dass der Luftverkehr infolge der Covid-19-Ausbreitung in diesem Jahr um 30 Prozent zurückgeht, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürfte sich der intra-europäische Luftverkehr schneller erholen, was dem spanischen Flughafenbetreiber in die Karten spielt./kro/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 22:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2020 / 03:16 / GMT

