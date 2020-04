HSBC hebt BMW auf 'Buy' und senkt Ziel auf 62,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die HSBC hat BMW nach den Corona-Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 68,00 auf 62,50 Euro gesenkt. Das Umsatz-Update zum ersten Quartal, das der Autobauer am 6. April gegeben habe, scheine die Stärke von BMW zu bestätigen, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Ergebnisschätzungen (EPS) bis 2021, die für 2022 blieben zugleich nahe an seinen Schätzungen vor der Covid-19-Krise. Insgesamt scheine BMW die Corona-Situation unter Kontrolle zu haben, wie der Ausblick für 2020 zeige./ck/mis

