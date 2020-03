HSBC hebt Jungheinrich auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Jungheinrich nach der Bilanzvorlage von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 21 auf 20 Euro gesenkt. Er gehe für das laufende Jahr nun von einem Rezessionsszenario aus und habe seine Schätzungen für den Gabelstaplerhersteller entsprechend gesenkt, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich sei das Unternehmen aber gut positioniert, um sich von der Krise zu erholen - so wie es bereits 2008/2009 der Fall war./kro/ajx

