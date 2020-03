HSBC hebt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel runter auf 86 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Rheinmetall von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 110 auf 86 Euro gesenkt. Angesichts der Erfahrungen aus der globalen Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 sollte das Militärgeschäft den Rüstungskonzern und Automobilzulieferer durch die Wirren der Coronavirus-Pandemie helfen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Montag vorliegenden Studie. Schramm senkte seine Gewinn- (Ebit) und Umsatzprognosen bis 2021, um den negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Automobilsparte Rechnung zu tragen./la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.