HSBC kündigt Dividende an und setzt Aktienrückkauf fort

Die britische Großbank HSBC Holdings (ISIN: GB0005405286) will eine zweite Zwischendividende in Höhe von 0,18 US-Dollar (ca. 0,16 Euro) für das Jahr 2021 ausschütten, wie HSBC am Dienstag mitteilte. Auszahlungstermin ist der 28. April 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 10. Februar 2022.

Damit liegt die Gesamtdividende für 2021 bei 0,25 US-Dollar. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 6,37 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 2,50 Prozent. HSBC will eigene Aktien im Volumen von bis zu 1 Mrd. US-Dollar zurückkaufen, wie am Dienstag weiter berichtet wurde. Das Programm startet, sobald das aktuelle Rückkaufprogramm über bis zu 2 Mrd. US-Dollar abgeschlossen ist. Das Ergebnis vor Steuern stieg im Gesamtjahr 2021 um 115 Prozent auf 18,9 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn nach Steuern kletterte auf 12,61 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,9 Mrd. US-Dollar). Der Umsatz auf berichteter Basis reduzierte sich um knapp 2 Prozent auf 49,55 Mrd. US-Dollar. Die Großbank wurde 1865 gegründet und hat über 40 Mio. Kunden weltweit. Es werden knapp 230.000 Mitarbeiter in 64 Ländern beschäftigt. Redaktion MyDividends.de