HSBC kündigt Zwischendividende an

Die britische Großbank HSBC Holdings (ISIN: GB0005405286) will eine Zwischendividende in Höhe von 0,07 US-Dollar (ca. 0,06 Euro) für das erste Halbjahr 2021 ausschütten, wie HSBC am Montag mitteilte. Auszahlungstermin ist der 30. September 2021. Ex-Dividenden Tag ist der 19. August 2021.

HSBC hatte im April 2021 eine Zwischendividende in Höhe von 0,15 US-Dollar (ca. 0,13 Euro) für das Jahr 2020 ausgeschüttet. Es war die erste Dividendenzahlung seit dem dritten Quartal 2019. Auf dieser Basis liegt die derzeitige Dividendenrendite bei einem aktuellen Börsenkurs von 4,70 Euro bei 2,69 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern lag im ersten Halbjahr 2021 (30. Juni) bei 10,84 Mrd. US-Dollar nach 4,32 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Das Ergebnis lag über den Erwartungen der Analysten. Der Gewinn nach Steuern stieg auf 8,42 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,13 Mrd. US-Dollar). Der Umsatz sank auf 25,55 Mrd. US-Dollar nach 26,75 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Die Großbank wurde 1865 gegründet und hat über 40 Mio. Kunden weltweit. Es werden knapp 230.000 Mitarbeiter in 64 Ländern beschäftigt. Redaktion MyDividends.de