HSBC senkt Siemens Gamesa auf 'Hold' - Ziel hoch auf 16 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Siemens Gamesa von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 15 auf 16 Euro angehoben. Steuererleichterungen in den USA für die Windkraftbranche wirkten mittelfristig positiv, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürften 2020 die Nachfrage in den USA den Zenit erreichen und die Gewinne unter Druck geraten. Auch nehme für Siemens Gamesa der Wettbewerb für Windkraft auf See zu./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019 / 17:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2019 / 03:15 / GMT

