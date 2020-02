HSBC senkt Ziel für Chevron auf 115 Dollar - 'Hold'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Chevron von 118 auf 115 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ölsektor sei unbeliebt, halte sich aber trotz gesunkener Ölpreise und Margenschwäche gut, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die durchschnittlichen Marktschätzungen gingen zurzeit noch weiter zurück, könnten aber in den kommenden Wochen einen Boden erreichen. Sein bevorzugter Wert bleibe BP./ajx/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 14:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / 03:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.