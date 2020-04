HSBC senkt Ziel für HeidelbergCement auf 65 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für HeidelbergCement von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kursverfall der Aktien großer europäischer Baustoffunternehmen infolge der Corona-Krise biete nun mehr oder weniger starkes Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst John Fraser-Andrews in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die meisten Sektorwerte erschienen selbst in seinem Negativ-Szenario überverkauft./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 17:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

