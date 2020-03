HSBC senkt Ziel für ING auf 7 Euro - 'Hold'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für ING von 11 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der Coronavirus-Krise habe er seine Prognosen für die wichtigsten französischen Banken und Benelux-Institute reduziert, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Wegen der Coronavirus-Krise habe er seine Prognosen für die wichtigsten französischen Banken und Benelux-Institute reduziert, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Auch wenn die Bewertungen vieler Geldhäuser nach den zuletzt herben Kursverlusten attraktiver geworden seien, bleibe er bei seiner defensiven Haltung für einige Sektorwerte, darunter ING./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 11:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 03:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.