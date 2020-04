HSBC senkt Ziel für Koenig & Bauer auf 28 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Koenig & Bauer von 43 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Corona-Krise werde den Druckmaschinenhersteller in diesem Jahr hart treffen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2021 sei dafür eine solide Erholung zu erwarten. Das Effizienzprogramm sollte die Margenerholung in den kommenden Jahren beflügeln./mf/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 15:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

