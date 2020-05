HSBC senkt Ziel für Michelin auf 90 Euro - 'Hold'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Michelin von 125 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung nach den Corona-Kursverlusten aber auf "Hold" belassen. Der Analystencall zu den Zahlen für das erste Quartal habe ein hohes Maß an Unsicherheit mit Blick auf den Reifenmarkt 2020 gezeigt, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst hält einen Reifen-Absatzrückgang 2020 um rund ein Fünftel für ein realistisches Szenario und senkte seine Gewinnerwartungen./mis/jha/

