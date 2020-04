HSBC senkt Ziel für Novartis auf 89 Franken - 'Hold'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Novartis nach Zahlen von 90 auf 89 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Pharmaherstellers sei solide ausgefallen, aber neue Produkteinführungen seien in Gefahr, schrieb Analystin Julie Mead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 06:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.