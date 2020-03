HSBC senkt Ziel für Siemens Gamesa auf 14,20 Euro - 'Hold'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 16,00 auf 14,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Coronavirus-Pandemie berge Gefahren für Angebot und Nachfrage in der Windkraftindustrie, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem in den USA sei das Risiko eines abrutschenden Marktes groß. Die niedrigen Ölpreise seien hingegen kein bedeutendes Risiko für die Nachfrage, so der Experte mit Blick auf die längerfristigen Ziele zur Senkung des Schadstoffausstoßes. In seinem pessimistischsten Szenario sieht er für den deutschen Windkraftkonzern Nordex die größten Risiken./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 20:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 03:15 / GMT

