HSBC verdient deutlich weniger - Corona-Pandemie treibt Risikovorsorge nach oben

LONDON (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat die britische Großbank HSBC bereits zum Jahresauftakt schwer getroffen. Die in Asien sehr aktive Bank musste in den ersten drei Monaten des Jahres drei Milliarden Dollar für mögliche Kreditausfälle infolge der Corona-Krise zurücklegen - und damit so viel wie seit neun Jahren nicht mehr. Die Risikovorsorge fiel damit deutlich höher aus, als Experten erwartet hatten. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern fiel um 30 Prozent auf rund drei Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro), wie die Bank am Dienstag in London mitteilte. Damit lag das Ergebnis deutlich unter den Analysten-Prognosen. Unter dem Strich brach der den Aktionären zurechenbare Gewinn um 57 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar ein./zb/stk