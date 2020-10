HSBC verdient im dritten Quartal mehr als erwartet

HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat die britische Großbank HSBC im dritten Quartal nicht so hart getroffen wie befürchtet. Zudem geht die Bank jetzt davon aus, dass die Belastung durch Kreditausfälle eher am unteren Rand der bisher erwarteten Spanne von 8 bis 13 Milliarden Dollar liegen wird. Zwischen Juni und Ende September ging der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Fünftel auf 4,3 Milliarden Dollar (3,6 Mrd Euro) zurück, wie die stark in Asien engagierte britische Großbank am Montag in Hongkong und London mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt allerdings mit Rückgang des bereinigten Vorsteuerergebnisses auf 2,8 Milliarden Dollar gerechnet. Hauptgrund für den deutlich besser als erwartet ausgefallenen Gewinn war eine niedrigere Risikovorsorge für faule Kredite und Abschreibungen auf Darlehen./zb