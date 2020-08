Huch! Buffett hat jetzt 32 Aktien in 6 Monaten verkauft

Seit Anfang 2010 hat der CEO von Berkshire Hathaway, Warren Buffett, das Problem, den S&P500 nicht übertroffen zu haben. Bis zum vergangenen Wochenende ist die Berkshire Hathaway-Aktie seit Beginn des Jahres 2010 um 221 % gestiegen, wobei der S&P 500 eine Gesamtrendite von 277 % einschließlich der Dividenden erzielte.

Aber wenn es um Warren Buffett geht, könnte ein Jahrzehnt als ein kurzer Zeitrahmen betrachtet werden. In den letzten 55 Jahren hat der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie insgesamt 2.744.062 % zugelegt, was mehr als 2.700.000 % besser ist als der S&P 500, einschließlich der Dividenden, in derselben Zeitspanne.

Ein Blick auf Buffetts Investition in Apple, die in vier Jahren zu nicht realisierten Gewinnen in Höhe von 80 Milliarden US-Dollar geführt hat, zeigt, dass er nicht den Anschluss verloren hat. Bei Investitionen wie dieser warten die Wall Street und die Anleger gespannt darauf zu erfahren, was das Orakel von Omaha in einem der volatilsten Jahre, die es je für Aktien gegeben hat, gekauft und verkauft hat.

Buffett hat 2020 viel verkauft

Am vergangenen Freitag, dem 14. August, reichte Berkshire Hathaway nach Handelsschluss das Formular 13F bei der SEC Commission ein. Das Formular 13F wird von allen Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verlangt und bietet einen Blick auf das, was sich im Portfolio von Berkshire Hathaway befindet. Mit anderen Worten, es ermöglicht uns zu sehen, was Buffett und sein Investmentteam zwischen dem 1. April und dem 30. Juni gekauft und verkauft haben.

Ähnlich wie im ersten Quartal waren Buffett und seine Lieutenants, Todd Combs und Ted Weschler, sehr fleißige Bienen. Im zweiten Quartal wurde eine neue Stelle eingerichtet und vier bestehende Stellen aufgestockt. In der Zwischenzeit wurden 18 separate Aktien entweder abgebaut oder vollständig verkauft. In diesem Zusammenhang haben Buffett und sein Team seit Anfang des Jahres innerhalb von sechs Monaten Aktien von 32 Unternehmen verkauft.

Die folgenden neun Aktien wurden vollständig verkauft:

In der Zwischenzeit wurden die Positionen dieser fünf Aktien im Portfolio von Berkshire in den letzten sechs Monaten um einen zweistelligen Prozentsatz reduziert:

JPMorgan Chase

Sirius XM

Wells Fargo

M&T Bank

PNC Financial Services

Diese Restbestände wurden alle irgendwann abgebaut, und eine kleine Handvoll wurde im zweiten Quartal wieder aufgestockt:

Vier Trends, die hervorstechen

Du fragst dich wahrscheinlich, warum er so viel verkauft? Ich glaube, die Antwort lässt sich auf vier Faktoren zusammenfassen.

Erstens sind sich Buffett und sein Team dessen bewusst, dass die Coronavirus-Pandemie lang anhalten könnte und die Funktionsweise bestimmter Branchen verändern könnte. Buffett hat American Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines und United Airlines verkauft, weil er davon ausgeht, dass es Jahre dauern wird, bis sich die Luftfahrtindustrie wieder erholt. Er rechnet damit, dass die Fluggesellschaften in dieser Krise erhebliche Schulden aufnehmen werden, um ihren Betrieb zu finanzieren. Für American Airlines, Southwest Airlines, Delta und United Airlines bedeutet dies, dass mehr Cashflow für den Schuldendienst zur Verfügung stehen wird und dass lange Zeit keine Aktienrückkäufe oder Dividenden ausgeschüttet werden. Mit anderen Worten, die Gründe, Airline-Aktien zu besitzen, gibt es nicht mehr.

Dieselbe These lässt sich auf das Gaststättengewerbe (z. B. der Verkauf von Restaurant Brands International) und die Ölindustrie (z. B. die Veräußerung von Occidental Petroleum) anwenden. Occidental ist ein perfektes Beispiel für eine nicht mehr existente These, da die Übernahme von Anadarko durch das Unternehmen im vergangenen Jahr nun seine Bilanz strapaziert und das Unternehmen zwingt, Berkshire Dividenden in Stammaktien zu zahlen (Berkshire Hathaway besitzt Vorzugsaktien von Occidental).

Zweitens waren wir Zeuge, wie Buffett und sein Team die Investitionen in der Bankenbranche konsolidierten. Es ist kein Geheimnis, dass Bankaktien Buffetts Lieblinge sind. Dennoch werden ein Umfeld mit niedriger Inflation und die COVID-19-Rezession die Ertragskraft der meisten Banken stark in Mitleidenschaft ziehen. Dies dürfte den Milliardär dazu veranlasst haben, die Anteile seines Unternehmens an JPMorgan Chase und Wells Fargo deutlich zu reduzieren.

Vergiss auch nicht, dass Wells Fargo versucht, einen Skandal zu überwinden, bei dem zwischen 2009 und 2016 3,5 Millionen nicht autorisierte Konten eröffnet wurden, um aggressive Cross-Selling-Kampagnen auf Filialebene durchzuführen. Buffett ist ein großer Fan von Marken, die Vertrauen fördern, und Wells Fargo hat dieses Vertrauen in den Jahren 2016 und 2017 gebrochen.

Ein dritter Trend, den du feststellen wirst, ist ein deutlicher Aufwärtstrend bei Transaktionen, bei denen es um kleine Käufe oder Verkäufe auf Quartalsbasis geht. Eine Beteiligung langsam abzubauen ist nicht Buffetts Stil, was darauf hindeutet, dass Todd Combs und Ted Weschler zunehmend in die alltägliche Portfolio-Überwachung einbezogen werden. Die symbolischen Verkäufe im ersten Quartal bei Biogen und Amazon sind perfekte Beispiele dafür.

Viertens und letztens: Die aggressiven Verkäufe von Berkshire Hathaway deuten darauf hin, dass Buffett in diesem Markt immer noch wenig Wert sieht. Auch wenn das Orakel von Omaha seit Anfang Juli fast 12 Milliarden US-Dollar investiert hat, bleibt er auch 2020 ein Nettoverkäufer von Aktien.

