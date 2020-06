Hudson Pacific Properties gibt Dividende für das zweite Quartal bekannt

Die amerikanische Hudson Pacific Properties Inc. (ISIN: US4440971095, NYSE: HPP) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar je Aktie an ihre Anteilsinhaber auszahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Ausschüttung für das zweite Quartal erfolgt am 29. Juni 2020 (Record date: 19. Juni 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,00 US-Dollar an die Aktionäre ausgezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 28,51 US-Dollar (Stand: 9. Juni 2020) bei 3,51 Prozent.

Hudson Pacific ist 2006 gegründet worden und hat sich auf die Akquisition von Büroimmobilien und Immobilien für die Medien- und Unterhaltungsbranche in Nord- und Südkalifornien spezialisiert. Der Firmensitz befindet sich in Los Angeles. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 186,43 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 175,86 Mio. US-Dollar), wie am 5. Mai 2020 berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 24,28 Prozent im Minus (Stand: 9. Juni 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,4 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de