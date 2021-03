Hudson Pacific Properties meldet Dividende

Die amerikanische Hudson Pacific Properties Inc. (ISIN: US4440971095, NYSE: HPP) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar je Aktie an ihre Anteilsinhaber auszahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Ausschüttung für das erste Quartal erfolgt am 29. März 2021 (Record date: 19. März 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,00 US-Dollar an die Aktionäre ausgezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 27,32 US-Dollar (Stand: 9. März 2021) bei 3,65 Prozent.

Hudson Pacific ist 2006 gegründet worden und hat sich auf die Akquisition von Büroimmobilien und Immobilien für die Medien- und Unterhaltungsbranche in Nord- und Südkalifornien spezialisiert. Das Unternehmen firmiert als REIT (Real Estate Investment Trust). Der Firmensitz befindet sich in Los Angeles. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 203,84 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 216,85 Mio. US-Dollar), wie am 17. Februar 2021 berichtet wurde. Der FFO lag bei 66,79 Mio. US-Dollar nach 85,36 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 13,74 Prozent im Plus (Stand: 9. März 2021). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,2 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de