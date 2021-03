HUGO BOSS - Aktie gerät nach Zahlen unter Druck

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 33,980 € (XETRA)

HUGO BOSS erzielt 2020 einen Umsatz von 1,95 Mrd. EUR (VJ: 2,88 Mrd. EUR, Prognose: 1,94 Mrd. EUR), ein Ebit von -236 Mio. EUR (VJ: 344 Mio. EUR, Prognose: -240 Mio. EUR) und ein Nettoergebnis von -219 Mio. EUR (VJ: +205 Mio. EUR, Prognose: -202 Mio, EUR). Im Ausblick auf 2021 sieht das Unternehmen einen Umsatz deutlich über dem Vorjahr und einen starken Anstieg beim Ebit und Konzernergebnis. Mindestdividende von €0,04 je Aktie (Prognose: €0,18) vorgeschlagen.

Die Aktie der Modefirma Hugo Boss befindet sich seit April 2015 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel sie von 120,40 EUR auf 19,11 EUR. Dieses Tief bildete die Aktie im März 2020 aus.

Damit startete eine Bodenbildung innerhalb eines Doppelbodens. In der vorletzten Woche gelang der Ausbruch über die Nackenlinie bei 31,58 EUR. In dieser Woche legt der Wert bisher weiter zu. Auf die aktuellen Zahlen reagiert die Aktie aber mit einem deutlichen Abschlag. Die ersten Kurse auf Xetra zeigen einen Abschlag von 5,4 % an.

Das wird eng für die Bullen

Die entscheidende Frage ist, ob sich die Aktie von Hug Boss nach diesen Zahlen über 31,58 EUR behaupten kann. Gelingt dies, dann wäre der Ausbruch bestätigt. Ein rechnerisches Ziel läge dann bei 55,54 EUR.

Fällt die Aktie aber stabil unter 31,58 EUR zurück, dann droht eine Verkaufswelle in Richtung 25,30 EUR oder sogar 19,11 EUR.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)