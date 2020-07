HUGO BOSS - Aktie nimmt Kursziel ins Visier

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 23,300 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung (Pfeil türkis im Tageschart unten) von Ende Juni ("HUGO BOSS - Vorsicht, Rutschgefahr") lautete wie folgt: "Heute fällt die Aktie intraday unter die angesprochene Unterstützung in Form des EMA50 im Tageschart zurück. Wird dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt auch auf Tagesschlusskursbasis unterboten, droht ein mittelfristiges Verkaufssignal in der Aktie. In dem Falle wäre ein Rücksetzer an den kurzfristigen Aufwärtstrend im Tageschart und danach eine Verkaufswelle in den Bereich um 22 bis 23 Uhr EUR zu favorisieren. Dies ist das kurzfristig präferierte Szenario, so lange den Käufern kein Tagesschlusskurs oberhalb von 30,00 EUR gelinkt."

Aktienkurs bröckelt erwartungsgemäß ab

Die Aktie gab nach der Analyse wie favorisiert deutlich ab und nimmt bereits den genannten Kurszielbereich (22 bis 23 EUR) auf der Unterseite ins Visier. Die avisierte Rutschpartie war allerdings eher ein nervenschonendes Abdriften - mit dem gleichen Ergebnis.

Die nächste charttechnische Unterstützung auf der Unterseite befindet sich im Bereich um 22,35 EUR - dem Bereich der Zwischentiefs aus dem Mai. Diese Zone dürfte in den kommenden Handelstagen noch angesteuert werden.

Ausgehend von dieser Marke wäre dann zunächst wieder mit technisch bedingter Gegenwehr der Käufer zu rechnen. Diese reicht möglicherweise bereits für eine etwas kräftigere Erholung Richtung 25,00 EUR. Wird allerdings die Marke von 22,30 EUR per Tagesschluss unterboten, muss mit weiteren Anschlussorders auf der Unterseite gerechnet werden.

In dem Falle könnte auch schnell wieder das bisherige Jahrestief vom März im Bereich um 19,35 EUR auf die Tagesordnung rücken.

Hugo Boss Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)