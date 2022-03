HUGO BOSS - Bärenmarktrally wird wieder abverkauft

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 43,920 € (XETRA)

Im Februar zeigten sich wieder starke Käufer, das Papier attackierte die Novemberhochs am zentralen Widerstandsbereich bei 59 - 60 EUR. Ein Durchmarsch nach oben wurde jedoch erfolgreich verhindert, es kam zu spürbaren Gewinnmitnahmen. Der Bruch des zentralen Supports bei 49,60 EUR war letztlich der charttechnische Genickbruch für die Aktie, eine massive Stop-Loss-Welle ließ den Wert abstürzen. In den vergangenen beiden Tagen kam es dann zu einer technischen Gegenbewegung nach oben, die in einer steilen Rally im gestrigen Handel mündete. Heute verpufft dieser Rallyschub wieder.

In Kürze neue Tiefs?

Im Zuge des beschleunigten Abwärtstrends könnte es in Kürze zu neuen Tiefs kommen - direkt oder nach einer weiteren Erholungswelle bis knapp 46 oder 47,50 EUR. Bei 40,37 - 40,89 und 39,20 - 39,33 EUR liegen charttechnische Auffangzonen, von wo aus neue Erholungsversuche starten könnten.

Kommen hingegen starke Käufer zurück und ziehen die Aktie signifikant über 47,51 EUR, könnte das Ausbruchslevel bei 49,60 nochmal angesteuert werden. Erst mit einer nachhaltigen Rückkehr über 50 EUR entstehen wieder solide Kaufsignale.

Fazit: Die Risiken überwiegen innerhalb des Crashs deutlich, die Aktie könnte in Kürze neue Jahrestiefs erreichen. Technische Erholungen bedeuten nicht gleich eine Trendwende, um die Bären auszubremsen, müsste eine Rückkehr über 50 EUR per Tages- und Wochenschlusskurs erfolgen.

Hugo Boss

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)