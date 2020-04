HUGO BOSS - Die heutige Nummer 1 im MDAX!

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 25,910 € (XETRA)

In der einen oder anderen Aktie ist die Volatilität weiterhin relativ groß. Dazu gehört momentan auch die Hugo-Boss-Aktie. Beim Durchblättern der aktuellen Top-Flop-Listen fiel diese mit einem Plus von gut 10 % sofort auf. Entsprechend gespannt war ich, wie der Chart aussieht. Beim Blick auf diesen war es umso erstaunlicher, dass die heutige Tageskerze trotz der starken Gewinne, mit denen man sich immerhin den Spitzenplatz im MDax sichert, nicht wirklich auffällt. Sie reiht sich absolut unscheinbar in das aktuelle Kursgeschehen ein. Hier passiert also strenggenommen nichts Besonderes, auch wenn es die prozentualen Kursgewinne so aussehen lassen.

Bärische Flagge mahnt zur Vorsicht!

Technisch gesehen sind die Bullen mit den heutigen Käufen darum bemüht, die seit dem Tief bei 19,11 laufende Erholung voranzutreiben. Im Zuge dieser ist das kurzfristige Sentiment zwar bullisch, letztlich aber besteht momentan das Risiko, dass es sich dabei nur um eine bärische Flagge bzw. einen bärischen Keil handelt. In diesem Falle müsste am Ende der Erholung eine neue Verkaufswelle folgen und im Rahmen dieser ist mit einem neuen Jahrestief unterhalb von 19,11 EUR zu rechnen.

HUGO BOSS Aktie

Momentan aber läuft die Erholung noch. Das würde sich unterhalb von 23,35 EUR ändern. Aber auch jetzt schon sollte das Kursgeschehen sehr engmaschig verfolgt werden, denn auf der sehr kurzfristigen Ebene kann der Preisbereich ab 26 EUR als Widerstand gewertet werden. Im Stundenchart ist dies sehr gut zu erkennen. Kehren die Verkäufer jetzt erneut zurück, wäre dies ein weiterer Schritt in Richtung Erholungsabbruch. Setzt man sich hingegen erneut durch, wäre ein neues Erholungshoch in der nächsten Woche möglich. Auf Widerstände trifft man dann erst wieder im oberen Keilbereich bzw. später beim EMA 50.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)