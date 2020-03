Hugo Boss hebt die Dividende an

Der Metzinger Modekonzern Hugo Boss AG (ISIN: DE000A1PHFF7) schlägt für das Jahr 2019 eine Dividende von 2,75 Euro je Aktie vor. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr (2,70 Euro) um knapp 2 Prozent erhöht. Somit liegt die Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 39,90 Euro bei 6,89 Prozent.

Die Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 93 Prozent des Konzerngewinns (2018: 79 Prozent). Die Hauptversammlung der im MDAX gelisteten Firma findet am 7. Mai 2020 in Stuttgart statt.

Im Jahr 2019 stieg der Umsatz um 3 Prozent auf 2,88 Mrd. Euro. Auf währungsbereinigter Basis betrug das Plus 2 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 333 Mio. Euro um 4 Prozent unter dem Vorjahreswert (ohne Berücksichtigung des IFRS 16). Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 205 Mio. Euro nach 236 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie sank von 3,42 Euro auf 2,97 Euro.

Die Ausbreitung des Coronavirus wird das Geschäft von Hugo Boss belasten, allen voran in China, wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. Der Umsatz soll sich in einer Spanne von währungsbereinigt 0 Prozent bis +2 Prozent entwickeln. Das EBIT wird zwischen 320 Mio. Euro und 350 Mio. Euro prognostiziert.

Redaktion MyDividends.de