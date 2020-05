Hugo Boss – Modekonzern setzt auf Online-Geschäft und sucht neuen Boss!

Beim Modekonzern Hugo Boss geht es in diesen Tagen turbulent zu. Die Corona-Krise drückt kräftig auf Umsatz und Gewinn. Im ersten Quartal brach der Umsatz um 16 Prozent ein. Zudem wurde ein Verlust verbucht. Für das laufende Quartal rechnet Hugo Boss mit einem Umsatzeinbruch von 50 Prozent. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 wurde gekürzt und zuletzt muss der Modekonzern bis September einen neuen Vorstandschef suchen. Mark Langer wird dann sein Amt niederlegen.

Von Anfang bis Mitte März hat sich der Aktienkurs des MDAX®-Wertes zeitweise halbiert. In den zurückliegenden Tagen konnte sie sich im Bereich von EUR 24 stabilisieren. Thomson Reuters zufolge ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig durchaus optimistisch. Diese Einschätzung teilen wohl auch Insider wie der Aufsichtsrat Luca Marzotto, der diese Woche rund 185.000 Aktien im Wert von über vier Millionen Euro kaufte.

Die coronabedingten Einschränkungen bekommt vor allem der Handel zu spüren. Wochenlang waren die Geschäfte in vielen Ländern sogar komplett geschlossen. 85 Prozent des Umsatzes macht Hugo Boss in Europa und den USA. Die Maßnahmen im April zeigen sich also erst im Zahlenwerk für Q2. Der Online-Handel kann diesen Einbruch kaum auffangen. Zwar stieg der Online-Handel im ersten Quartal um rund 40 Prozent. Dennoch steuerte der Bereich nur rund elf Prozent zum Gesamtumsatz bei.

Langer hat bereits in allen wichtigen Bereichen auf die Kostenbremse gedrückt. Zudem zeichnet sich nach eigenen Angaben eine leichte Erholung in China ab. Der Konzern ist zudem finanziell sehr solide und verfügt weltweit über starke Marken. Zudem steckt im Ausbau des e-commerce-Bereichs noch großes Potenzial. Dennoch warten auf den neuen Boss bei Hugo Boss große Aufgaben. Weitere Rücksetzer sind jedoch angesichts der labilen Lage nicht ausgeschlossen.

Charttechnischer Ausblick: Hugo Boss



Widerstandsmarken: 25,20/26,80/30/35 Euro

Unterstützungsmarken: 19,50/21,10/22,05/23,15 Euro

Die Aktie von Hugo Boss bewegt sich seit Anfang April in einer Bandbreite zwischen EUR 22,05 und EUR 26,80. Ein Ausbruch aus dieser Rang zeichnet sich aktuell nicht ab. Mit aktuell EUR 23,70 notiert die Aktie knapp unterhalb der Mitte. Gelingt der Ausbruch über die obere Begrenzung besteht die Chance auf eine Erholung bis 30. Auf der Unterseite findet das Papier bei EUR 21,10 und EUR 19, 50 noch weitere Unterstützungen.

Hugo Boss in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 30.07.2019 – 13.05.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Hugo Boss in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.05.2015 – 13.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Discount-Zertifikat auf die Aktie von Hugo Boss für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro obere Kursgrenze (Cap)Euro Discount in %

Finaler Beobachtungstag Hugo Boss HZ98UC 18,24 20,00 22,5 19.02.2021 Hugo Boss HZ98UD 20,36 24,00 13,4 19.02.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.05.2020; 11:29 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Optionsscheine auf die Aktie von Hugo Boss für Spekulationen, dass die Aktie steigt (Call) beziehungsweise fällt (Put)



Basiswert Typ

WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro

Hebel

Finaler Bewertungstag Hugo Boss Call HZ9URE 0,33 22,00 6,9 16.09.2020 Hugo Boss Put HZ86WP 0,29 22,50 8,1 16.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.05.2020; 11:26 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Bayer finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

