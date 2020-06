HUGO BOSS - Vorsicht, Rutschgefahr

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 26,660 € (XETRA)

Die im MDAX gelisteten Anteilsscheine des Modekonzerns Hugo Boss haben sich nach der jüngsten Betrachtung ("HUGO BOSS - Die Kräfte der Käufer schwinden") zunächst erwartungsgemäß stabilisiert, allerdings haben die Käufer kaum mehr nennenswertes auf die Reihe bekommen auf der Oberseite.

Hier droht ein mittelfristiges Verkaufssignal

Heute fällt die Aktie intraday unter die angesprochene Unterstützung in Form des EMA50 im Tageschart zurück. Wird dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt auch auf Tagesschlusskursbasis unterboten, droht ein mittelfristiges Verkaufssignal in der Aktie.

In dem Falle wäre ein Rücksetzer an den kurzfristigen Aufwärtstrend im Tageschart und danach eine Verkaufswelle in den Bereich um 22 bis 23 Uhr EUR zu favorisieren. Dies ist das kurzfristig präferierte Szenario, so lange den Käufern kein Tagesschlusskurs oberhalb von 30,00 EUR gelinkt.

Erst in dem Falle entstünde weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 35 EUR. Bis dahin dominieren hier vorerst die Abwärtsrisiken bei den Aktien der Hugo Boss AG.

Hugo Boss Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)