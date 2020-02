HUMANA - Auf dem Sprung

Humana Inc. - WKN: 856584 - ISIN: US4448591028 - Kurs: 371,843 $ (NYSE)

Humana ist ein US-Unternehmen aus dem Bereich des Gesundheitswesens. Das Unternehmen startete in den 60ern und stieg in den Folgejahren zum größten Betreiber von Pflegeheimen und Krankenhäusern in den USA auf. Seit den 80er-Jahren vertreibt Humana private Krankenversicherungen.

In der Vorwoche berichtete Humana über das abgelaufene Geschäftsjahr 2019. Der Gewinn stieg deutlich von 14,55 auf 17,87 USD auf bereinigter Basis, auf GAAP-Basis waren es 20,10 USD. Der Umsatz erhöhte sich von 56,9 auf 64,9 Mrd. USD. Für das neue Geschäftsjahr 2020 erwartet das Management auf bereinigter Basis nur einen leichten Gewinnanstieg auf 18,25 bis 18,75 USD je Aktie. Auf GAAP-Basis dürfte der Gewinn eine Spanne zwischen 17,76 und 18,26 USD erreichen, welches leicht unter der Schätzung der Analysten angesiedelt ist.

Aus charttechnischer Sicht hinterlässt der Wert einen soliden Eindruck. Seit Januar wird die Rally von Oktober 2019 bis auf ein neues Allzeithoch bei 376,40 USD korrigiert. Dabei testete der Titel erfolgreich ein markantes Zwischentief bei 333,29 USD und löste sich von dort wieder nach oben. Der kurzfristige Abwärtstrend seit Januar ist bereits Geschichte.

Lässt die Aktie nun auch das Hoch bei 376,40 USD hinter sich, lassen sich Ziele bei 390 und 405 USD nennen. Absicherungen bieten sich unter dem Tief bei 347,30 USD, spätestens aber unter dem Jahrestief bei 333,26 USD an.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 64,89 74,17 80,91 Ergebnis je Aktie in USD 20,10 18,14 21,66 KGV 18 20 17 Dividende je Aktie in USD 2,19 2,44 2,71 Dividendenrendite 0,59 % 0,66 % 0,73 % *e = erwartet

